Storia di Felix. Il pischello preferito da Mourinho

Quello di Felix Ohene Afena-Gyan è stato il cambio che ha deciso la partita domenica sera. Il giovane talento, classe 2003, della Primavera di Alberto De Rossi ha cambiato le sorti di un match che vedeva i giallorossi di Mourinho sotto nel punteggio e in grave difficoltà. Poche idee, poco spazio a disposizione e soprattutto un lento giropalla che non portava a occasioni da gol. Poi l'idea dello Special One, che mette dentro il ragazzino che con la propria freschezza trasmette una scossa alla squadra. Il tecnico porotghese non ha costruito i propri successi in carriera puntando sui giovani, è cosa nota, ma con la Roma è diverso a quanto pare. Il suo progetto, come ripetuto spesso, è sul lungo periodo e per questo continua a costruire la rosa del futuro con cui spera di continuare a vincere già domenica contro il Milan.

(La Repubblica)