Stadio Olimpico: via libera alla sistemazione del prato

«Quello dell’Olimpico è il peggior campo della Serie A. È difficile giocarci bene, far viaggiare il pallone, manovrare le azioni offensive». Sono queste le parole con cui al termine della sfida contro l'Empoli Mourinho parlava del campo dello stadio Olimpico. Un terreno di gioco che fino a giugno era considerato perfetto per i delegati Uefa e che adesso invece sembra essere impraticabile. Il rettangolo verde è stessato, viste le tre partite a settimana previste. Adesso però c'è la sosta e si farà di tutto per mettere a posto il campo e regalare alla ripresa della Serie A le stesse sensazioni regalate durante l'Europeo.

(gasport)