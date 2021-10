Stadio, Gualtieri è pronto per il primo incontro

Roberto Gualtieri, nuovo sindaco della Capitale, è pronto a iniziare a lavorare per il bene della città. Uno degli argomenti che più di ogni altro dovrà cercare di risolvere è quello del nuovo stadio della Roma. L'argomento è stato toccato più volte in campagna elettorale dai vari candidati, ma adesso il neo sindaco ha la possibilità di realizzare l'impianto dei giallorossi. Gualtieri potrà finalmente incontrare i Friedkin per discutere della zona in cui far sorgere lo stadio, che la società vorrebbe fosse in zona Ostiense/ ex Gazometro, e iniziare l'iter per l'approvazione del progetto, nella speranza che il tutto possa andare in porto nel minor tempo possibile.

Per facilitare il dibattito su questi temi la giunta potrà contare anche su una commissione per i grandi progetti che sarà creata proprio per il dibattito su temi come lo stadio della Roma.

(corsport)