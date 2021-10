Stadi sempre più pieni: via alle capienze al 75%, sanzioni e regole stabilite dal Governo

L'aumento della capienza degli stadi al 75% è u n passo avanti importante verso la normalità. E l'obiettivo del 100% potrebbe anche essere raggiunto nelle prossime settimane, magari entro la fine di questo mese o l'inizio del prossimo, con il Cts che tornerà a ritrovarsi in settimana e che potrebbe anche optare per ulteriori aperture. Soprattutto, poi, se i dati della curva epidemiologica continueranno ad essere confortanti.

Nel frattempo i club italiani "respirano" e si godono l'aumento della capienza degli impianti, che di fatto dovrebbe portare già nel prossimo weekend a un sensibile incremento degli spettatori presenti nei vari stadi italiani. Un segnale importante è arrivato ieri dalla Roma, che ha aperto gli abbonamenti, con oltre 12mila tessere vendute in giornata.

Il cosiddetto “decreto capienze” è stato varato la scorsa settimana dal Consiglio dei Ministri, che si è attenuto alle indicazioni fornite dal Cts. Confermato l’obbligo del green pass e l’utilizzo della mascherina per poter accedere agli impianti. Tra l’altro, ieri il Dipartimento dello sport ha pubblicato le nuove linee guida per l’organizzazione di competizioni ed eventi sportivi aperti al pubblico. Indicate anche le sanzioni, che scatteranno a partire dalla seconda violazione. Tra le indicazioni del Dipartimento c’è anche un passaggio sulla possibilità di aumentare i suddetti limiti, nel rispetto delle indicazioni del Cts e con linee guida adottate dal sottosegretario di Stato con delega allo Sport Valentina Vezzali. Che, tra l’altro, la scorsa settimana al Festival dello Sportdi Trento era stata chiara: «Auspico che nell’arco di una quindicina di giorni si possa arrivare al 100%».

