Spinazzola, oggi a Trigoria il controllo del chirurgo che lo ha operato

Prosegue il recupero di Leonardo Spinazzola, che aveva promesso di tornare a disposizione di José Mourinho entro novembre. Come scrive questa mattina il quotidiano nazionale, il terzino giallorosso, che si è infortunato durante l'Europeo vinto dall'Italia questa estate, riceverà nella giornata di oggi a Trigoria la visita del professor Lempainen, che lo ha operato in Finlandia. Il chirurgo valuterà il recupero di Spinazzola, che spera di ricevere buone notizie per aumentare i carichi e proseguire il percorso di recupero nella speranza di rientrare il prima possibile in gruppo.

(Il Messaggero)