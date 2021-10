Spinazzola accelera. La Roma lo aspetta e il mirino è su Sofia

«Tornerò in campo a novembre». Erano state queste le parole di Leonardo Spinazzola poco dopo il suo intervento al tendine d'Achille. Una promessa che il terzino giallorosso vuole mantenere a tutti i costi e non a caso a Trigoria prosegue il suo recupero, cercando di mettere elasticità al tendine e stabilità al piede sinistro. Prima di tornare in gruppo dovrà lavorare ancora due o forse tre settimane, ma Mourinho lo aspetta senza fretta. La Roma conta su di lui e, non a caso, lo ha messo in lista Uefa per le gare di Conference League. Lo Special One dal mercato invernale vuole qualche rinforzo, ma è ovvio pensare che sarà Spinazzola il grande acquisto dei giallorossi. Il terzino intanto non ci pensa e ha messo nel mirino la partita contro il CSKA Sofia, in programma il 9 dicembre. La Roma dovrebbe essere qualificata e uno spezzone di partita potrebbe sancire il suo definitivo rientro.

(gasport)