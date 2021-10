Special One a pancia piena: "Tre punti e un altro baby"

L'immagine della serata è la serenità di Mourinho mentre mangia la sua cena seduto sui gradini fuori dallo spogliatoio dello stadio del Cagliari. Su Instagram ha scritto: "Partita finita... 3 punti... buon cibo (non posso entrare nello spogliatoio) e un altro giovane, Felix". Lui è l'ultimo ragazzo della Primavera lanciato dallo Special One, che ieri ha preso il posto di Vina.

Lo scorso anno Pellegrini aveva raggiunto 8 gol ad aprile, in questa stagione ha tagliato il traguardo ieri. Con la Roma in difficoltà, il centrocampista ha preso una traversa, servito l'assist a Ibanez e poi trasformato una punizione. "Questi sono 3 punti che possono pesare. Non si era messa bene ma nel secondo tempo ci abbiamo messo più intensità. Questa è una famiglia che punta a migliorarsi: abbiamo risposto a tutte le cose brutte dette in settimana" - ha detto Pellegrini nel postpartita.

Mazzarri invece è arrabbiato per i presunti errori arbitrali e rammaricato per la buona prestazione offerta. "Abbiamo concesso pochissimo alla Roma, qualcosa solo sui calci piazzati. Noi invece abbiamo creato varie occasioni. C'era un rigore netto per noi su Pavoletti, ma l'arbitro non è stato neanche chiamato al Var. Deve valere per tutti questo strumento. La punizione del 2-1 non c'era" - ha detto Mazzarri. Anche Pavoletti si è lamentato: "Mi hanno fischiato fallo contro, ma è Mancini a lanciarmi addosso ad un altro giocatore. Era rigore, ma alle piccole non fischiano niente contro le grandi".

(gasport)