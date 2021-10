Spalletti tutto cuore: “È la partita della mia vita”

Luciano Spalletti pesa ogni parola, anche quelle dette agli ultrà davanti al Maradona e anche quelle in conferenza stampa: “Ho capito che per essere felice e vivere bene il calcio Roma-Napoli è la mia partita, della mia vita, non sarà mai una gara contro un nemico, piuttosto tra due parti di me. La Roma non sarà mai la mia nemica“. Spalletti vuole spiegare, non attacca i rivali di oggi e parla di Mourinho: “E’ uno di quelli che migliorano la qualità dei campionati dove lavora. Io ho sempre guardato quelli più bravi, Mourinho è uno di questi, poi c’è la partita e lì valuteremo cosa fare come scelte“. Sui fischi: “E’ già avvenuto, quei fischi non me li merito, so quanta passione e quanto amore, quanta ossessione ho dato alla Roma e per la Roma“. Spalletti teme la reazione: “Io non avrei voluto quel 6-1. Il resto è valutazione di Mourinho. Dovremo essere reattivi in base a quello che sarà il gioco della Roma“.

(gasport)