Spalletti: striscione contro. La Sud fischia e cori per Totti

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Il tempo cancella i ricordi. O meglio, solo alcuni. Il ritorno di Luciano Spalletti all'Olimpico ha scatenato la reazione rabbiosa di molti tifosi della Roma, che non hanno perdonato al toscano la gestione del finale di carriera di Francesco Totti. Ieri il tecnico del Napoli - ultimo allenatore ad aver arricchito la bacheca di Trigoria con un trofeo - è stato accolto sul campo dai fischi degli spalti: l'allenatore ha ignorato la cosa ma - nel secondo tempo - quando la Curva Sud e gran parte dello stadio hanno intonato un coro non proprio amichevole, ha risposto alzando il braccio verso la curva in segno di saluto. Poi, cori per Totti, peraltro ripostati su Instagram dall’ex capitano. Che per Spalletti non fosse una giornata facile si era intuito dallo striscione esposto fuori dallo stadio: «Piccolo uomo rieccoti qua... Degno rappresentante nella tua nuova società». Il tecnico - espulso a fine match per un malinteso con Massa - nel post partita ha commentato: «I cori erano rivolti a me e ho alzato la mano. Ho dei ricordi bellissimi poi ognuno reagisce come vuole».