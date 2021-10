Smalling, odissea infinita: altro stop di 20 giorni

Nuova tegola per Chris Smalling, che si ferma per una lesione muscolare al flessore della coscia destra. Lo stop dovrebbe essere di almeno 20 giorni, il ché significherebbe perderlo per i match contro Juventus, Bodo e Napoli, ma è difficile stimare esattamente una data per il rientro del centrale inglese, visti i precedenti.

Il problema è emerso nei minuti finali della gara con l'Empoli: intervento difensivo e dolorino, che aveva fatto pensare a dei crampi. Nei giorni successivi però il dolore si è riacutizzato e gli esami strumentali hanno evidenziato la lesione.

(Il Messaggero)