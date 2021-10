Smalling assente, dubbi sull'acquisto di un altro centrale

I problemi fisici di Smalling quasi non fanno più notizia, infatti l'inglese starà ai box fino a fine novembre per un problema muscolare al flessore della coscia destra. La Roma deve decidere se acquistare un altro centrale o affidarsi a lui. Kumbulla non convince Mourinho, ma al momento è in rosa per la carenza di difensori. Ibanez e Mancini sono i titolari, ma la stagione è lunga e servirà un'alternativa valida.

Intanto domani sera i giallorossi giocheranno contro il Milan in un Olimpico sold out con l'obiettivo di prendere i primi tre punti stagionali contro una big.

(La Repubblica)