Nuovo infortunio per Chris Smalling, che con la lesione al flessore della coscia destra rimediata contro l'Empoli sarà costretto a rimanere a quota 6 presenze in questa stagione almeno per un'altra ventina di giorni. Un trend che sembra confermare in modo preoccupante quello fatto registrare la scorsa stagione, quando il difensore ex Manchester United ha saltato 34 partite tra campionato e coppe, totalizzando un non invidiabile score di quasi 200 giorni di assenza su 365.

(corsera)