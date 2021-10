Si riaccende la rabbia Roma, ma Orsato non verrà fermato

Nessuno stop per Daniele Orsato, che sarà regolarmente in campo nel prossimo turno di campionato. Secondo i vertici arbitrali ha sbagliato, sì, ma l'errore non è stato tanto grave da fermarlo. A Roma questa scelta non è stata presa bene: la città si era incendiata già al fischio finale e la cosa è andata avanti tra radio e social. Dall'episodio legato Mkhitaryan, non sarebbe stato l'armeno a toccare la palla con la mano, ma Locatelli con la spalla, a quello del mani di Cuadrado, da cui nasce il gol di Kean, passando per la presenza di Chiellini in area sul rigore di Veretout. Arrabbiatura e preoccupazione tra i vertici giallorossi, perché è vero che la Roma ha perso tre partite ma senza gli errori arbitrali di inizio stagione la situazione sarebbe diversa.

(Gasport)