Roma, fiducia in Shomurodov ma deve ritrovare il gol perduto

Tammy Abraham non si è allenato neanche ieri, svolgendo solo terapie per recuperare in tempo per il match di domani sera contro la Juventus. L'inglese ci sta provando in tutti i modi e si è detto speranzoso. Oggi ci sarà il provino decisivo e Mourinho deciderà se convocarlo o meno. Se non dovesse farcela, è pronto Eldor Shomurodov, che ieri ha lavorato regolarmente in gruppo. L'uzbeko era partito molto bene, segnando anche alla prima contro il Trabzonspor in Conference League, ma con l'arrivo di Abraham si è un po' spento ed in nazionale aveva dichiarato: "All’inizio è stata dura accettare di non essere titolare". Quando ha giocato titolare contro il Verona non è andata bene. Da quella partita europea non ha più segnato, ovvero dal 19 agosto, ma Mourinho si fida comunque di lui e dovrà ripagarlo qualora dovesse giocare domani. Lo Special One ha spinto molto per averlo, pagando anche 17,5 milioni di euro, e lo ha sempre fatto giocare ad eccezione del match contro l'Empoli. L'unico altro dubbio di formazione riguarda il terzino sinistro e se Vina non ce la dovesse fare è pronto Calafiori, ma non è escluso che Mourinho possa chiedere uno sforzo all'uruguaiano.

(corsera)