Serie A, Milan-Verona 3-2: rimonta nella ripresa per la squadra di Pioli

Vittoria in rimonta per il Milan, che batte in rimonta 3-2 il Verona e vola momentaneamente in testa alla classifica a quota 22 punti. Scaligeri avanti di due gol a fine primo tempo con le reti di Caprari e il rigore del Barak. Nella ripresa la ribalta la squadra di Pioli, con i gol di Giroud, Kessie (rigore) e l'autorete di Gunter.