Segreti, passioni e manie a confronto. Allegri e Mourinho gli ultimi pragmatici

Juventus-Roma sarà la sfida tra Allegri e Mourinho. Due allenatori chiamati per risollevare le sorti di due club che vogliono tornare grandi e che vogliono tornare a vincere. Due modi di vedere il calcio simili che si basano sulla difesa e tante differenze nello stile comunicativo. Lo Special One fa sempre parlare di sé, soprattutto grazie ai social, dove mostra tutto quello che accade nella sua vita. Allegri invece sembra essere pià silenzioso dopo aver abbandonato i social, fa parlare il campo. I due si sono incontrati otto volte in carriera e al momento Mourinho è davanti con quattro vittorie, due sconfitte e due pareggi, e l'esultanza allo Stadium che ancora fa infuriare i tifosi bianconeri. Domenica sarà una partita tutta nuova, che mette in palio punti pesanti per entrambe le formazioni e che in caso di vittoria potrebbe permettere di sognare a una delle due squadre. La Roma ha quattro punti di vantaggio sui bianconeri e spera di svegliarsi lunedì mattina con sette lunghezze di vantaggio e il sogno di rientrare tra le prime quattro al termine della stagione.

(La Repubblica)