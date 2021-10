Scontri diretti più deleteri dell’incapacità di Orsato

IL TEMPO (T. CARMELLINI) - Di "porcate" contro la Roma se ne sono viste molte e non serviva di certo Orsato a far suonare il campanello d’allarme sul tema. Una vecchia storia che domenica ha mandato su tutte le furie Mourinho a bordo campo e ieri anche Pinto che ufficialmente non parla ma se lo facesse farebbe venir giù anche i muri. Perché si può perdere a Torino contro la Juventus, ma non così e non dopo aver dominato la partita per lunghissimi tratti: ma soprattutto una sfida così non può essere decisa dall’incapacità di un arbitro e per giunta sempre lo stesso.

Quindi i giallorossi hanno più di un motivo per lamentarsi, ma la cosa non può e non deve diventare un alibi, perché i numeri dovrebbero far suonare ben altro campanello. Negli ultimi due anni la Roma, a prescindere da Mourinho, ha perso tutti o quasi gli scontri diretti contro le altre big del campionato. E quando non lo ha fatto si trattava di gare di fine stagione. I giallorossi nelle ultime due annate negli scontri diretti con Juventus, Inter, Milan, Atalanta, Napoli e Lazio, hanno vinto solo quattro volte, pareggiato otto e rimediato ben dodici sconfitte. [...]