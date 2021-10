Sconfitte da 6 gol in tutte le coppe

La Roma nel 1935 incassò 8 gol dal Ferencvaros, in Coppa dell'Europa Centrale. Normale amministrazione visti i risultati più freschi, come il 4-0 contro il Carl Zeiss Jena, Coppa delle Coppe nella stagione 1981-1982. Molto pesante anche la sconfitta rimediata sotto la guida di Spalletti ad Old Trafford contro il Manchester, il 10 aprile del 2007, 7-1. Altra batosta in Champions con Garcia, nel 2014, contro il Bayern Monaco. Ci sono poi il 6-1 a Barcellona in Champions League e il 6-2 contro il Manchester United in Europa League lo scorso anno. C'è poi anche il 7-1 contro la Fiorentina in Coppa Italia, con Di Francesco, nel 2019.

(Il Messaggero)