Sarri e Mou, ora recuperate la leggerezza di fine estate

Sono trascorse 10 giornate e Roma e Lazio sono attaccate al treno per la Champions League. La lotta per il quarto posto è apertissima e resterà tale fino alle battute finali del campionato. La Roma vive di scatti nervosi. Per 60 minuti aveva un andamento lento, era prevedibile e non ha mai spinto sull'acceleratore. Sembrava come se la magia dei primi giorni fosse sparita. La scossa poi è arrivata, probabilmente con il clamoroso ingresso classe 2003 al posto di Vina. Poi è arrivato il gol di Ibanez. La Roma però non può vivere solo di reazioni rabbiose, deve ritrovare quella leggerezza iniziale. Urge tornare al giorno della corsa di Mourinho sotto la curva dopo la rete decisiva contro il Sassuolo, liberandosi invece delle polemiche arbitrali. Anche per Sarri è così, ma lui e lo Special One devono ritrovare la voglia di divertirsi e divertire.

(Il Messaggero - Alessandro Catapano)