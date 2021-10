Sacramento il precoce: conquistò Mou a 19 anni

La Roma si prepara a scendere in campo questa sera in casa del Cagliari, ma dovrà farlo senza José Mourinho in panchina che sarà costretto a una giornata di squalifica dopo il rosso rimediato contro il Napoli. A guidare la squadra giallorossa dal campo sarà dunque Joao Sacramento, giovane secondo dello Special One che lo aveva conquistato all'età di soli 19 anni, qunado inviò al portoghese un’analisi del suo modo di lavorare. Poi la gavetta come assistente di Gary Speed e Chris Coleman nel Galles, di Ranieri e Jardim nel Monaco e di Bielsa e Galtier nel Lille. Poi la tanto ambita chiamata di Mourinho al Tottenham, nel 2019, e la conferma dopo l'arrivo nella Capitale.

(gasport)