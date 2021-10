Roma, Zaniolo prenota un gol e il rinnovo

La partita contro la Juventus è diversa dalle altre per Zaniolo perché gli ricorda il brutto infortunio del gennaio 2020, perché i bianconeri volevano strapparlo alla Roma due anni fa. e perché era la sua passione da bambino. Il calciatore giallorosso sta piano piano tornando ai livelli di una volta e sta ritrovando la migliore condizione atletica, infatti a Trigoria è tra i migliori in tutte le specialità. Per accoglierne il definitivo recupero basterebbe una grande prestazione contro la Juventus, squadra a cui non ha mai segnato e, dalla seconda operazione, non ha mai timbrato il cartellino. Lui sente solo che gli manca l'ultimo passaggio per tornare quello di prima e per riprendersi la Nazionale di Mancini. Inoltre Tiago Pinto sta lavorando anche per il suo rinnovo di contratto: attualmente Zaniolo guadagna 2,5 milioni a stagione e va in scadenza nel 2024. Dopo Pellegrini, la Roma blinderà Mancini, Cristante, Spinazzola, lo stesso Zaniolo e probabilmente anche Calafiori.

(corsport)