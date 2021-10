Roma-Zakaria, il piano. Diawara-Villar, uno esce

La Roma si prepara alla sfida contro la Juventus ma i giallorossi sono molto attivi sul mercato, dove Mourinho spera che a gennaio arrivino un centrocampista e un altro terzino. Cristante e Veretout non possono giocarle tutte, mentre Diawara e Villar non sembrano rientrare nei suoi piani e uno dei due si proverà a cederlo a titolo definitivo per liberare dello spazio. L'obiettivo sembra essere ormai Zakaria del Borussia Monchengladbach. Lo svizzero è in scadenza di contratto e sta respingendo ogni tentativo di rinnovo. La Roma è pronta a prenderlo subito per evitare rischi e dovrebbe offrire al club tedesco cinque-sei milioni più una percentuale sulla futura rivendita o bonus legati alle prestazioni del ragazzo e della squadra. Sul fronte del terzino Reynolds verrà ceduto in prestito per giocare con continuità, così come Bove. Da definire la situazione Mayoral, che lo Special One non vuole perdere ma che non sta trovando spazio dietro Abraham e Shomurodov.

(corsport)