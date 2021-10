Roma, piano Champions

Mourinho è solo all'inizio del suo percorso con la Roma, ma i giallorossi sono già al quarto posto in classifica, a 16 punti, quel traguardo necessario per ricostruire il futuro e per accelerare il processo di crescita. Davanti ai giallorossi in classifica ora ci sono le tre squadre che il tecnico considera più forti: Inter, Milan e Napoli. La Roma ha dimostrato di essere una squadra, ma non una rosa top. Anche nelle sconfitte contro le big qualcosa si è visto, quantomeno nel temperamento e nell'idea di confrontarsi e non partire battuti. La Roma avrebbe potuto vincere contro il Napoli e lo stesso vale per gli altri due big match: se i giallorossi fossero usciti con dei punti dalle gare con Juventus e Lazio nessuno avrebbe potuto dire nulla.

La Roma è quarta e non si sono visti ancora le migliori versioni di Abraham e Zaniolo, con il secondo che sta trovando piano piano la condizione ottimale ed è quarta nonostante Mourinho abbia potuto contare sempre sugli stessi. L'obiettivo è rimanere in questa posizione fino a gennaio, quando con cessioni e acquisti il tecnico potrà riorganizzare la squadra. Intanto, Spinazzola vede la fine dell'incubo: Mourinho lo aspetta in campo in un mese.

