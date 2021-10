Roma per sempre, il 'sì' di Pellegrini: «Mi lego alla città e voglio vincere»

La Roma e Lorenzo Pellegrini rinnovano, fino al 2026: una cartina di tornasole del progetto che i Friedkin vogliono portare avanti nella squadra della Capitale, in un calcio in cui le bandiere sono sempre meno. E se con i 4 milioni più facili bonus che inizierà a percepire il numero 7 diverrà il giocatore più costoso in rosa, è anche vero che il nuovo accordo rispecchia quel fascino di una storia di bandiere legate ai colori giallorossi.

«L’obiettivo è quello di continuare a migliorare sempre per vincere - ha dichiarato Pellegrini dopo la firma -. Firmare da capitano, poi, è un orgoglio, anche se la fascia va conquistata tutti i giorni cercando di dare il meglio per i compagni».

Intanto oggi c'è l'Empoli, e Mourinho cerca di ripartire anche in campionato dopo la sconfitta nel derby: appena prima del fischio d'inizio, all'Olimpico, risuoneranno ancora le note di 'Roma Roma Roma'. I Friedkin sono disposti a pagare l'ammenda 'promessa' dal procedimento aperto dalla Lega già in occasione del match con l'Udinese.

(gasport)