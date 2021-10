Roma, nuovo “sgarbo” alla Lega: domani con l’Empoli torna l’inno che vuole Mou

Continua la lotta tra la Roma e la Lega. In occasione del match di domenica tra i giallorossi e l'Empoli, la società capitolina violerà nuovamente le disposizioni e metterà l'inno "Roma, Roma, Roma" dopo quello della Lega, ovvero "O Generosa" di Allevi. Non è la prima volta che succede, infatti era già accaduto prima della partita con l'Udinese e la Lega si era lamentata riguardo a questo comportamento ed aveva deciso di aprire un procedimento contro la Roma. L'idea di mettere l'inno dopo quello della Lega è nata da una richiesta di José Mourinho. Il club si giustificherà sottolineando il fatto che a causa della pandemia, il rapporto fra la squadra ed i tifosi si è allentato e far cantare l’inno secondo le modalità scelte dalla società è una maniera per ricreare quella passione e quell’entusiasmo che si respirava precedentemente.

(gasport)