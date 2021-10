ROMA-NAPOLI: le probabili formazioni dei quotidiani. Confermato l'11 che ha affrontato la Juventus

Lo aveva annunciato ieri in conferenza stampa e così sarà. Josè Mourinho in vista della sfida delle 18 contro il Napoli, confermerà in toto l'11 che ha affrontato, e perso, contro la Juventus. Tornano dunque Karsdorp e Zaniolo, che non hanno preso parte alla disfatta Norvegese. Per il resto la solita Roma, col Pellegrini, Mkhitaryan ed Abraham a completare l'attacco.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

IL MESSAGGERO - Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

CORRIERE DELLA SERA - Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

LA REPUBBLICA - Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

CORRIERE DELLO SPORT - Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

IL TEMPO - Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

IL ROMANISTA - Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.