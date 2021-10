Roma, Mou ha il pugno di ferro: perdonato solo Kumbulla

"La squadra mi è piaciuta, ma la sconfitta contro il Bodo non è stata dimenticata". Erano state queste le parole di Mourinho dopo il pari contro il Napoli, che in vista della sfida di questa sera contro il Cagliari sembra voler continuare a tenere il punto verso quei giocatori che lo hanno deluso in Norvegia. Arriva infatti una nuova bocciatura per Villar, Diawara, Borja Mayoral e Reynolds, che resteranno nella Capitale e saranno sostituiti dai giovani ragazzi della Primavera di De Rossi. Sulla carta perdonato solo Kumbulla, anche se l'albanese viene inserito nella lista dei convocati come terzo centrale e a causa dell'assenza prolungata di Smalling. Anche il centrale sembra prossimo a finire sul mercato di gennaio, salvo miglioramenti evidenti nei prossimi mesi.

(corsera)