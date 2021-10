Roma, l'attacco a caccia dei gol

Dai sette attaccanti sono arrivati solo 5 gol. Ad esempio Dzeko è già a quota 8. Al momento Abraham ne ha realizzati 2 così come Mkhitaryan, uno solo invece per El Shaarawy. In Conference League l'attaccante inglese ne ha fatti altri 2, il Faraone 3, mentre Shomurodov, Perez e Zaniolo 1. Con questi numeri sarà difficile blindare il quarto posto. Difensivamente invece la Roma ha ottimi numeri, infatti è terza dietro a Napoli e Milan. Domani i giallorossi affronteranno il miglior attacco della Serie A con 23 gol.

Gli uomini di Mourinho sono la squadra che ha preso più pali, ovvero 7 ed inoltre è la squadra che tira di più in porta (169 conclusioni), ma anche la meno precisa (49 tiri nello specchio, il 30,1%). Anche per quanto riguarda i calci d'angolo la Roma è la squadra che ne ha battuti di più. Questo significa che la Roma crea tanto ma gli attaccanti non concretizzano. In questa stagione i migliori realizzatori sono due centrocampisti, Pellegrini e Veretout.

Da Abraham ci si aspettava qualcosa di più, ma l'inglese è stato anche sfortunato infatti ha colpito ben 6 pali. La Roma ha bisogno dei suoi gol per tornare in Champions League, ha bisogno di un attaccante da 20 gol a stagione. L'ultima rete risale al 23 settembre, contro l'Udinese.

Anche Shomurodov era partito bene, segnando nel preliminare di Conference League, ma poi si è spento. L'uzbeko non è in un grande periodo, tanto che Mourinho ha preferito inserire Felix a Cagliari. Stessa situazione per Mkhitaryan, che è in ballottaggio con El Shaarawy per domani.

(corsport)