Roma, la panchina trascurata: Mou ha preso alla lettera il piano di costruzione triennale

Contro la Juventus Mourinho ha utilizzato solo due delle cinque sostituzioni a disposizione e, tra l'altro, un cambio è stato forzato a causa dell'infortunio di Zaniolo, mentre il secondo è arrivato solo al minuto 81 con l'ingresso di Shomurodov. "Ci sono panchine e panchine. Abbiamo giocato con questa linea di quattro, dove Karsdorp è stato in dubbio fino all’ultimo e nessuno di voi lo sapeva. I tre difensori che avevo in panchina erano Reynolds, Kumbulla e Calafiori..."- queste sono state le parole dello Special One. La Roma fino ad ora ha utilizzato 22 giocatori, solo Sampdoria ed Udinese ne hanno utilizzati di meno, eppure la rosa giallorossa è composta da 31 calciatori. Gli stakanovisti sono Rui Patricio e Mancini, che non hanno saltato neanche un minuto, seguiti da Karsdorp (695) ed Abraham (683), mentre Villar e Kumbulla non hanno giocato neanche un minuto, Reynlods solo 2, Diawara 8 e Borja Mayoral 23. Mourinho ha usato il turnover principalmente in Conference League. Lo Special One ha un contratto di tre anni e sta costruendo un progetto, nel quale il primo anno crea un gruppo di 13-15 giocatori fedelissimi che rappresentano la base. L'obiettivo di Tiago Pinto è cedere i giocatori poco utilizzati per regalare a Mourinho 3-4 giocatori di livello.

(corsera)