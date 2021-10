Roma, la Coppa delle Fiere che sembrava la Superlega: 60 anni fa la vittoria nell'unico trofeo internazionale

Sessant'anni fa la Roma vinceva la Superlega. Proprio così: i giallorossi mercoledì 11 ottobre 1961 alzarono al cielo la loro prima - e finora unica - coppa internazionale. Si chiamava Coppa delle Fiere e vi si partecipava su invito, a patto di rappresentare una città sede di una Fiera.

Come il progetto di Real, Juve e Barcellona abortito la scorsa primavera, il torneo non aveva l'egida Uefa, essendo nata il 18 aprile 1955 su iniziativa del vicepresidente della Fifa Ernst Thommen, del segretario della Football Association, Stanley Rous, e di Ottorino Barassi, presidente della Figc. L'edizione 60/61 se l'aggiudicò la Roma di capitan Giacomino Losi (e di Cudicini, Manfredini, Lojacono, Angelillo, Orlando), che nella doppia finale con il Birmingham pareggiò 2-2 in Inghilterra e vinse 2-0 all'Olimpico.

Capito l'interesse generato dalla manifestazione, la Uefa ci mise il cappello: organizzò la finalissima tra l'ultima detentrice, ovvero il Leeds United, e il plurivincitore Barcellona (che si aggiudicò definitivamente il trofeo battendo al Camp Nou 2-1 gli inglesi) e poi la sostituì con la Coppa Uefa, oggi Europa League.

(Il Messaggero)