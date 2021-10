Roma, il tabù del turnover

Al termine di Roma-Napoli Mourinho ha detto: "Se volete sapere chi gioca a Cagliari ve lo dico: la stessa formazione“. Sarà vero? O lo Special One ha voluto esagerare per ripetere che ha 13-14 giocatori e che a questa rosa manca profondità? La risposta arriverà già domani sera contro il Cagliari. In virtù della squalifica comminata al tecnico portoghese dal Giudice Sportivo, al suo posto in panchina ci sarà il vice Joao Sacramento. Cristante è diffidato, ma Mourinho non ha mai fatto questo calcoli, Abraham e Mkhitaryan sembrano aver bisogno di riposo e potrebbero giocare Carles Perez e Shomurodov.

Resta da capire anche se la punizione di Mourinho ai giocatori mandati in tribuna avrà un seguito. Dopo Roma-Napoli il tecnico ha detto di non aver messo la croce sopra a nessuno e che si sarebbe ripartiti da zero. Il turnover, però, rischia di diventare un tabù: contro il Napoli il tecnico portoghese ha fatto un solo cambio, El Shaarawy per Mkhitaryan, visto che Shomurodov è entrato al posto di Abraham solo al 41esimo del secondo tempo. Nessun allenatore, nella nona giornata di campionato, ha usato così poco la panchina.

Per quanto riguarda l'infermeria, Chris Smalling, al secondo stop stagionale, resterà fermo fino alla sosta di novembre. Notizie migliori da Spinazzola, che lavora a parte ma migliora. L’obiettivo è tornare con i compagni da metà novembre. Ci vorrà tempo per vederlo al top della forma, ma contro il Napoli avrebbe fatto comodo anche una sua versione al 70%.

(Corsera)