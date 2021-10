Roma, i gol di Pellegrini fanno la parte dei centravanti

La Roma si gode la vittoria contro il Cagliari, ma Mourinho sa che dovrà continuare a lavorare su quei dettagli che al momento stanno creando problemi ai giallorossi. C'è ad esempio la questione dei gol degli attaccanti. Fino a questo momento sono stati 18 i gol realizzati dalla Roma, ma di questi solo due arrivano da un centravanti, Tammy Abraham. Ancora a secco Eldor Shomurodov, che dovrà dimostrare qualcosa in più per non essere scavalcato definitivamente da altri giocatori, e Borja Mayoral, messo al limite del progetto e che a gennaio potrebbe lasciare la Capitale. C'è da dire che l'attaccante inglese non è molto fortunato al momento, visto che ha colpito sei legni, ma Mourinho lo difende visto l'aiuto che dà alla squadra soprattutto in fase difensiva. La fortuna dello Special One adesso si chiama Lorenzo Pellegrini, giocatore rinato sotto la sua gestione, che vanta cinque centri in Serie A, otto in stagione, e che ha conquistato il ruolo di leader indiscusso in mezzo al campo. Serviranno i gol degli attaccanti, ma con un Pellegrini così al momento si può compensare questa mancanza.

(corsera)