Roma, esci di casa

La Roma dopo aver convinto nella gara contro il Napoli si prepara a scendere in campo questa sera contro il Cagliari, per tornare alla vittoria. I giallorossi devono però fare i conti con l'alternanza di prestazioni, e risultati, tra le partite in casa e quelle in trasferta. Mourinho sta costruendo le sue fortune tra le mura dell'Olimpico, visti i 13 punti conquistati con i successi contro Fiorentina, Sassuolo, Udinese, Empoli e il pari con il Napoli. Discorso diverso se si guardano i risultati in trasferta, dove sono solo tre i punti conquistati, quelli contro la Salernitana, e si annoverano solo sconfitte come a Verona, nel derby e contro la Juventus. Il discorso vale anche per le reti incassate: sono solo due quelle prese nelle gare casalinghe, mentre diventano sette in quelle in trasferta. La carica del pubblico aiuterà in vista della sfida contro il Milan di Pioli, in programma domenica sera all'Olimpico, ma lo Special One adesso dovrà sbloccarsi in trasferta a Cagliari, dove non potrà neanche andare in panchina dopo il cartellino rosso rimediato contro il Napoli.

(Il Messaggero)