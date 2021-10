Roma, è doppio allarme perla Juventus: Abraham ko, Pellegrini a casa influenzato

Ore di ansia in casa Roma per le condizioni di Tammy Abraham e Lorenzo Pellegrini. A preoccupare di più è l'attaccante inglese, che ieri ha abbandonato il campo nel corso di Inghilterra-Ungheria a 16 minuti dal suo ingresso in campo. Non è chiaro se il suo problema sia alla caviglia o di natura muscolare. Sta di fatto che oggi il giocatore si sottoporrà agli esami del caso una volta rientrato a Roma, ma la sua presenza contro la Juve è in forte dubbio.

Qualche preoccupazione anche per Lorenzo Pellegrini, che ieri non si è allenato a causa di una sindrome influenzale. Il numero 7 ha già saltato il derby per una squalifica e Mourinho lo considera fondamentale. Se dovesse effettivamente mancare Abraham, lo staff medico della Roma farà tutto il possibile per recuperare il capitano.

(corsera)