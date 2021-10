Roma, ciclone Abraham: “Scegliere Mourinho è stata la mossa decisiva”

La Roma e l'Inghilterra si godono Tammy Abraham. L'attaccante inglese sembra ormai esploso sotto la gestione dello Special One, che gli ha permesso dopo 11 mesi di ritrovare la maglia della Nazionale di Southgate e segnare un gol. "È stata una bella serata per me e per la squadra, sapevamo che sarebbe stata dura, ma dovevamo rimanere concentrati. Fortunatamente abbiamo segnato presto, sapevamo che avremmo creato occasioni e le cose che abbiamo fatto sono state positive. Ho scelto la Roma e chiaramente si è rivelata la scelta giusta. Spero che questo sia solo l’inizio, continuerò a spingere" le sue parole a ITV Football. Nella Capitale si attende il suo ritorno per preparare la gara contro la Juventus. Abraham vuole aumentare il suo bottino di gol stagionali, che dopo dieci gare vede quattro reti e sei pali colpiti. Mourinho lo aspetta e intanto si gode le giocate del suo centravanti, convinto che possa fare ancora più di quanto non fatto in queste prime uscite.

(corsera)