Roma, ansia per Abraham: Juve a rischio

Non c'è pace per la Roma che dopo l'infortunio di Smalling, le incertezze su Vina - rientrerà dalla nazionale solo sabato - e l'influenza di Pellegrini rischia anche con Tammy Abraham, che ieri ha abbandonato il campo - impegno con l'Inghilterra - zoppicando, sorretto da un membro dello staff, togliendosi addirittura lo scarpino. Le immagini del numero 9 della Roma non lasciano certo dormire tranquilli a Trigoria: Abraham ha infatti raggiunto lo spogliatoio con il calzettone tagliato, che lasciava scoperto il piede destro dell'attaccante. Tutto nella settimana della Juventus.

La dinamica: slancio all'indietro per prendere il pallone, sbucciato poi di testa. Caduta, poi di nuovo in piedi. Ma la caviglia destra dà problemi e dopo pochi secondi Abraham chiede il cambio.

L'entità dell'infortunio sarà stabilita al rientro del calciatore nella Capitale, atteso in giornata. Fiato sospeso nella Roma, soprattutto date le esperienze con le nazionali dei tesserati giallorossi negli ultimi mesi.

Chi dovrebbe invece esserci per la Juventus è Lorenzo Pellegrini, nonostante i postumi di un'influenza che si porta dietro da qualche giorno. Tampone negativo per il numero 7, che già nel pomeriggio di ieri ha cominciato a sentirsi meglio. Possibilità per il capitano di tornare ad allenarsi già in giornata.

(Il Messaggero)