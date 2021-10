Roma, 11 gare senza X: mai successo

Niente pareggio: la Roma è una delle 4 squadre di Serie A a non aver fatto mai registrare un segno X. Ma se Fiorentina e Empoli sono state impegnate solo nelle 7 partite di campionato e il Napoli un pareggio in Coppa lo ha rimediato, i giallorossi sono scesi in campo per ben 11 volte in questa stagione - due in più, appunto, dei partenopei -. Nei tre precedenti in cui i giallorossi non avevano mai pareggiato nelle prime 10 partite stagionali - '90/'91, '06/'07 e '13/'14 - il segno X era arrivato poi all'undicesima.

(corsera)