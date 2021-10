Rocchi: "Arbitri ok. Gli allenatori espulsi si sono scusati"

IL TEMPO - Gianluca Rocchi non ci sta. Il designatore difende i suoi arbitri, soprattutto quelli di Roma e Milano, finiti sotto accusa: «Non ci tiriamo indietro di fronte a eventuali errori ma i ragazzi hanno fatto una giornata ottima e se ci sono partite bellissime il merito è anche nostro. Commetteremo degli sbagli, ma il calcio italiano ha bisogno di arbitri forti, strutturati, che sfruttino la Var ma che decidano in campo. Vanno difesi tutti allo stesso modo». Rocchi si schiera senza il minimo tentennamento a fianco i direttori di gara, nel mirino per aver espulso nell’ultima giornata di campionato ben quattro allenatori (Gasperini, Mourinho, Spalletti e Inzaghi, tutti squalificati ieri dal giudice sportivo), ma quasi accusa Spalletti di non conoscere il carattere dell’arbitro Massa, come se fosse una colpa.

Intervenuto ieri mattina ai microfoni di «Radio Anch’io lo Sport», il nuovo designatore della Can Rocchi ha detto di aver parlato con Mourinho e Spalletti che si sono scusati. Poi, sul mister di Certaldo ha aggiunto. «Lui è toscano come lo sono io, se avesse fatto a me quel gesto sarebbe stato diverso, lo avrei capito. Massa (che è nato a Imperia) invece ha un altro carattere, è più introverso e si è sentito preso in giro». L’intervento in radio è stato anche motivo di spiegazione riguardo alcuni atteggiamenti degli arbitri. «Abbiamo chiesto loro di essere dei signori, ma anche intransigenti con chi si comporta male».