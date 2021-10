Reja spinge Kumbulla verso Mou: "Una maturità impressionante"

CORSPORT - Marash Kumbulla non è riuscito ancora a trovare grande spazio nella Roma di José Mourinho, ma il discorso con la sua Albania è molto diverso. Con la maglia della propria nazionale il difensore giallorosso è partito titolare per due match consecutivi, nel secondo dei quali ha dovuto affrontare Lewandowski. Anche di questo ha parlato Edy Reja, commissario tecnico dell'Albania, che in un'intervista rilasciata al quotidiano sportivo ha pubblicamente elogiato Kumbulla:

"Ha marcato il centravanti più forte del mondo con una maturità impressionante. Non ha sofferto Lewandowski e anche quando affronta centravanti fisici e strutturati non teme il confronto. Con me gioca nella difesa a tre, lo faceva anche con Fonseca ma in Nazionale agisce spesso da centrale del reparto. Sta maturando, cresce a vista d'occhio. Da quello che vedo io, penso possa adattarsi facilmente anche alla difesa a 4 perché lì dietro sa fare tutto. Ha avuto problemi con il Covid, poi un infortunio, ma con noi ha giocato due partite una meglio dell'altra".

(Corsport)