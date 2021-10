Punizione capitale: Lorenzo, oro di Mou

I compagni lo volevano abbracciare, ringraziare, ma Lorenzo Pellegrini voleva correre sotto il settore ospiti. Un momento di gioia irrefrenabile, tanto che si è tolto anche la maglietta rimediando l'ammonizione. Ha scelto la punizione più difficile per tirare la Roma fuori guai. Questa è la quinta rete in campionato, l'ottava stagionale ed è il miglior realizzatore della squadra.

Dopo il gol subito, Mourinho, dalla tribuna, ha deciso di mandare in campo il diciottenne Felix per attaccare il Cagliari. Poi ci ha pensato Pellegrini prima prendendo una traversa, poi fornendo l'assist per il gol di Ibanez ed infine segnando la punizione. "Questa è una risposta a tutte le cose brutte che abbiamo sentito in settimana. Siamo una famiglia che deve migliorarsi. Dopo la sconfitta contro il Bodo ci siamo rimboccati le maniche. Siamo stati bravi ad aumentare l'intensità nel secondo tempo e a raggiungere l'obiettivo", ha detto Pellegrini nel postpartita. Sulle punizioni invece il capitano si è espresso così: "Tutti mi dicono che non so battere le punizioni, quindi mi esercito. Sono ancora in debito". Su punizione non aveva ancora segnato in Serie A dopo 26 tentativi, mentre lo aveva fatto contro l'Ajax in Europa League. Intanto la Roma consolida il quarto posto.

