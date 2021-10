Provvidenza Szczesny sul rigore rompicapo

Stavolta tra Juventus e Roma non è più una questione di centimetri come il gol di Turone, ma di tempo. Dell'episodio sul rigore assegnato e poi sbagliato da Veretout si parlerà tanto. Alla fine ciò che è successo ha coinciso con ciò che doveva accadere perché il gol era da annullare per fallo di mano di Mkhitaryan, mentre il rigore era netto. L'azione parte da un errore di Chiellini, poi Danilo entra in scivolata su Abraham e passa il pallone all'armeno ma il guardalinee segnala erroneamente fuorigioco. Successivamente Szczesny travolge Mkhitaryan e commette fallo, ma cadendo il giocatore della Roma la passa con la mano ad Abraham, che segna. Durante l'intervallo Orsato dirà a Cristante: "Mettetevi nei miei panni, c’era il guardalinee con la bandierina alzata, c’è fallo, io fischio, poi la palla a gioco fermo finisce in rete. E se non fischio? Sul rigore il vantaggio non c’è. Poi sbagli il rigore e dai la colpa a me". Qualora l'arbitro avesse lasciato continuare l'azione, il Var avrebbe corretto il guardalinee poiché il fuorigioco non esisteva ed inoltre avrebbe tolto il gol alla Roma per assegnare il calcio di rigore.

(La Repubblica)