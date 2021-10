Progetto Friedkin: far tornare i conti entro il 2024. Ecco come

I Friedkin hanno versato altri 25 milioni di euro in questo mese e lo faranno fino al 2024. I nuovi presidenti sperano che la loro squadra possa ritornare in Champions League, garantendo così un introito da 50 milioni. Inoltre per le casse della Roma, così come per tutti gli altri club, hanno pesato i mancati incassi di botteghino e abbonamenti a causa della pandemia. Il piano per tornare a non avere i conti più in perdita ha come data di scadenza il 2024 e consiste in un piano triennale, iniziato il primo luglio scorso. Intanto, per diminuire le spese, Tiago Pinto ha già ridimensionato il monte ingaggi a poco meno di 100 milioni e torneranno gli incassi del botteghino. I Friedkin punteranno sul settore commerciale, sperando di trovare un nuovo sponsor per la manica ed uno per il centro sportivo, ma l'obiettivo principale è la costruzione del nuovo stadio.

(Il Romanista - Piero Torri)

