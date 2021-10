Processo alla Roma (o a José?)

Il metodo Mourinho. Non ci sono mezze misure per il tecnico portoghese. E lo si è visto dopo la sconfitta contro il Bodo/Glimt, in cui davanti alle telecamere ha dichiarato di non avere una squadra completamente all'altezza. La società non può certo aver digerito le sue parole, visto il basso profilo tenuto dai Friedkin, ma neanche i giocatori chiamati in causa la devono aver presa bene. Che qualcosa mancasse dal mercato è cosa nota, lo Special One avrebbe voluto un centrocampista più fisico come Anguissa, sfumato solo per una mancata cessione nel reparto. Adesso c'è il Napoli e si scoprirà di che pasta è fatta questa squadra, nella speranza che i giallorossi riescano ad allontanare ogni contestazione sulla figura del tecnico e sul valore della rosa.

(Il Messaggero)