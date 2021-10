Primavera show in casa dell'Atalanta

Ieri pomeriggio la Roma Primavera ha fornito una grandissima prestazione , imponendosi per 0-3 in casa dell'Atalanta e rimanendo così al primo posto con 17 punti. Al 17' Voelkerling Persson ha realizzato la rete del vantaggio su assist di Volpato, poi è arrivato il raddoppio di Cherubini ed infine Pagano ha chiuso la partita. L'allenatore, Alberto De Rossi, si è espresso anche su Felix, giocatore che ha esordito in prima squadra contro il Cagliari: "Oltre che una soddisfazione personale, è la giustificazione del nostro stipendio".

(corsera)