Prima per biglietti venduti: pronti gli abbonamenti

Il dodicesimo uomo in campo. I tifosi della Roma sono tornati a popolare l'Olimpico per le gare casalinghe dei giallorossi, facendo segnare un record per la società dei Friedkin che fin qui da inizio stagione ha sempre staccato il 97,3% dei tagliandi a disposizione, con una media spettatori di 29.450 tifosi. Con la possibilità di aumentare la capienza degli impianti fino al 75% la Roma si prepara alla vendita degli abbonamenti stagionali, ai quali i tifosi risponderanno con la stessa passione di queste prime giornate.

(corsera)