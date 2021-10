Pioli: «Sfida complicata, temo l’Olimpico»

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Stefano Pioli tiene la guardia alta. Nella conferenza stampa pre partita l'allenatore del Milan non anticipa nulla sull'attacco con cui tenterà di scardinare la difesa di Mourinho: «Ibrahimovic o Giroud? Giocherà una dei due, le condizioni di entrambi sono in miglioramento. Rebic invece non è ancora convocabile». Alla fine a scendere in campo dovrebbe essere lo svedese, che ai giallorossi ha segnato 10 gol in 21 precedenti. Per i rossoneri quella dell'Olimpico sarà la prima partita di un mini-ciclo di gare fondamentali - dopo la Roma a San Siro arriveranno Porto e Inter - ma nella testa del tecnico c'è solo il match con i giallorossi: «I nostri avversari hanno mentalità e carattere, sarà una partita difficile. Giochiamo contro una squadra forte che ha fermato il Napoli in casa ed è imbattuta all'Olimpico. La Roma offensivamente non è seconda a nessuno e ci saranno delle difficoltà, ma noi metteremo in campo le nostre armi. Conosciamo benissimo l'Olimpico, sappiamo le difficoltà che troveremo anche a livello ambientale». Ad accogliere la squadra di Pioli ci saranno più di quarantacinquemila romanisti: per il club giallorosso si tratta del secondo sold out nel giro di una settimana.