Pinto insiste contro gli arbitri e Friedkin versa altri 25 milioni

«Quando perdiamo dobbiamo capire cosa migliorare – dice il g.m. Tiago Pinto -. Purtroppo in due partite abbiamo avuto due criteri diversi di arbitraggio. Ci siamo fatti sentire, ma non vogliamo la guerra con nessuno. Comunque non possiamo nascondere che contro l’Udinese e la Lazio siamo stati danneggiati». Intanto i Friedkin, che nel mese di settembre hanno versato altri 25 milioni in conto aumento di capitale, portando i loro versamenti complessivi a circa 207 milioni. I debiti del club, al 31 agosto, ammontano invece a 399,2. milioni.

(gasport)