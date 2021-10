Perdere così lascerà dei segni. Sicuro che ne valesse la pena?

L'incredulità è il sentimento con cui abbiamo visto la Roma sbriciolarsi sotto il peso dei campioni norvegesi, ma non è risultata incredibile solo la sconfitta. Anche perché con tutto il rispetto per i vari Diawara e Reynolds, la Roma è caduta così anche con in campo Totti e De Rossi. Il Bodo non è il Bayern, né il Barcellona e nessuno poteva prevedere una simile umiliazione.

Ci voleva la Roma delle figuracce europee a far fare una figuraccia così a Mourinho, che in 1007 gare non aveva mai perso una partita del genere. Le scelte e le parole del tecnico fanno venire il sospetto che qualcosa non torni nel rapporto tra Mourinho e la Roma. Si avverte un certo squilibrio tra un allenatore che si ritiene ancora il migliore al mondo e una squadra inadeguata al livello di chi la allena. La consapevolezza dei propri limiti non ha generato una serena rassegnazione, bensì crescente frustrazione. Questo è un problema, visto che al mercato di gennaio mancano tanti match e c'è tutto il tempo di scatenare uno psicodramma.

(Il Messaggero - A. Catapano)