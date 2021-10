Per Abraham oggi il provino decisivo. Shomurodov c'è

Questa mattina Abraham svolgerà il provino decisivo. Il centravanti inglese vuole giocare a tutti i costi, tanto che ieri, mentre usciva da Trigoria, ha risposto ai tifosi dicendo: "Contro la Juventus spero di esserci". Le reali speranze però non sono tantissime in realtà, infatti anche ieri ha svolto solo terapie. Al centro dell'attacco quindi ci dovrebbe essere Shomurodov, tornato da poco dagli impegni con la sua nazionale. Alle sue spalle ci sarà Pellegrini, che ha superato la febbre degli ultimi giorni. In difesa sono confermati Mancini ed Ibanez, mentre a sinistra è in netto vantaggio Calafiori su Vina, che tornerà in Italia solo oggi verso l'ora di pranzo.

(gasport)