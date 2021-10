Pellegrini rinnova fino al 2026

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Il tanto atteso lieto fine è arrivato. Lorenzo Pellegrini ha firmato il suo nuovo contratto con la Roma, che lo lega al club giallorosso fino a giugno 2026: il capitano guadagnerà quattro milioni più bonus (sarà il più pagato della rosa) e l'accordo non prevede alcuna clausola rescissoria.

La fumata bianca arrivata ieri pomeriggio mette fine a una trattativa durata quasi un anno, sbloccata dalla volontà dei Friedkin e del numero 7, che ha deciso di restare a Trigoria per diventare una delle colonne portanti del progetto giallorosso: «Il rinnovo è arrivato al momento giusto - spiega Pellegrini - volevo legarmi alla mia città, non potrei provare emozione più grande. La proprietà, Tiago Pinto e il mister mi hanno fatto sentire importante, cercherò di ripagarli dando il 110%. Per vincere non bisogna accontentarsi mai».

Festeggia anche Mourinho che, dal suo arrivo nella Capitale, ha parlato del rinnovo del capitano come una priorità: «Ho capito che il contratto si sarebbe fatto quando Lorenzo mi ha detto che sarebbe rimasto anche senza un accordo. Credo sia stata la scelta giusta per la società ma anche per il giocatore. Lui, insieme a Mancini e Cristante, è qui per creare un nucleo di giocatori italiani intorno a cui costruire l'identità del gruppo». L'obiettivo è quello di arrivare a vincere insieme, a cominciare dalla gara di oggi.